AMS fordert Osram-Aktionäre auf, ihre Aktien vor Fristablauf anzudienen

Bis Freitagabend waren den Österreichern erst 3,3 Prozent der Osram-Aktien angedient worden, wie das Unternehmen ebenfalls am Montag in seiner täglichen Wasserstandsmeldung publiziert hatte. Davor hatte sich AMS während der Frist 14,6 Prozent der Anteile zudem direkt von Osram-Aktionären gekauft.

Der morgige Dienstag sei nun der letzte Tag, an dem das Angebot angenommen werden könne, hiess es. AMS muss an dem Tag bis 24 Uhr auf 62,5 Prozent an Osram kommen, damit die Übernahme nicht scheitert. Die meisten grossen Investoren warten allerdings bis zum letzten Moment, ehe sie sich entscheiden.

kw/

(AWP)