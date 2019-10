AMS hat erst 25,1 Prozent der Osram-Aktien im Besitz

Bis zum Montagabend wurden dem Unternehmen 8,8 Millionen Osram-Aktien angedient, wie AMS am Dienstag in einer Pflichtmeldung bekannt machte. Dies entspreche einem Anteil von 9,16 Prozent am Grundkapital von Osram. Durch frühere Zukäufe hatte sich Osram bereits rund 15 Prozent der Anteile gesichert. AMS hat bekanntlich Ende vergangener Woche das Übernahmeangebot von 38,50 auf 41 Euro je Aktie aufgestockt.

Der heutige Dienstag ist der letzte Tag, an dem das Angebot angenommen werden kann. AMS muss an dem Tag bis 24 Uhr auf 62,5 Prozent an Osram kommen, damit die Übernahme nicht scheitert. Die meisten grossen Investoren warten allerdings bis zum letzten Moment, ehe sie sich entscheiden.

sig/tt

(AWP)