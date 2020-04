Der an der Schweizer Börse kotierte österreichische Chiphersteller AMS hat seine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,75 Milliarden Franken abgeschlossen. Der Erlös wird zur teilweisen Refinanzierung zur Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram verwendet, wie AMS am Freitag mitteilte.