AMS- und Osram-Spitzen wenden sich in Brief an Osram-Aktionäre

41 Euro pro Aktie: So viel möchte der österreichische Chiphersteller AMS für den Münchner Lichtkonzern Osram gemäss aktuellem Angebot bezahlen. In einem gemeinsamen Brief vom Freitag empfehlen nun die Vorstandsvorsitzenden der beiden Unternehmen den Aktionären das Angebot anzunehmen.