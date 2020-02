AMS will Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Osram abzuschliessen

Der österreichische Sensoren-Hersteller AMS will im Vorfeld der kommenden Übernahme des Lichtkonzerns Osram mit diesem einen sogenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschliessen. "Wir beabsichtigen die Umsetzung eines solchen Vertrags, um beiden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auf effiziente Weise zusammenzuarbeiten", wurde AMS-CEO Alexander Everke am Montagabend in einer Mitteilung zitiert.