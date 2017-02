'Analoges Ausrufezeichen' - Springer bringt 'Die Dame' zurück

"Die Dame" kommt zurück an den Kiosk. Der Berliner Ullstein-Verlag brachte die "Illustrierte Modezeitschrift" erstmals 1912 heraus, am Donnerstag (2. März) erscheint sie erneut. Das Axel Springer Mediahouse plant für 2017 zunächst zwei Ausgaben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Redaktion leitet Lena Bergmann, Herausgeber ist der Kunstsammler und Unternehmer Christian Boros.