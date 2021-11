Andermatt Swiss Alps schliesst Partnerschaft mit St. Gallen Symposium

Durch die Zusammenarbeit sollen Ressourcen, Know-how und Ideen gebündelt werden, heisst es. Das St. Gallen Symposium, das es seit 50 Jahren gibt, ist eine studentische Initiative, die Führungskräfte mit jungen Leuten zusammenbringt. Durch die Zusammenarbeit schliesse sich die ASA Teilhabern und wichtigen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an, "um den kulturübergreifenden Dialog mit Blick auf die nächste Generation zu fördern".

Die Zusammenarbeit heisse allerdings nicht, dass das St. Gallen Symposium nun in Andermatt stattfinde, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Dieses werde weiterhin in St. Gallen durchgeführt. Ein Teil der Vorbereitungen finde allerdings nun in Andermatt statt.

tv/uh/jb

(AWP)