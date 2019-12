Der ehemalige Bank of England (BoE)-Vizechef Andrew Bailey soll laut einem Pressebericht Nachfolger von BoE-Chef Mark Carney werden. Die Berufung werde an diesem Freitag erfolgen, schreibt die britische Zeitung "Financial Times" am Donnerstag ohne nähere Quellen dafür anzugeben. Carneys Amtszeit endet im Januar 2020. Bailey war von 2013 bis 2016 stellvertretender Gouverneur der BoE./jha/