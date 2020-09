Angeblich VW-Pläne für Bugatti-Verkauf - aber Luxusmarke verdient gut

Für die Sportwagen-Luxusmarke Bugatti soll es im Volkswagen-Konzern einem Bericht zufolge Verkaufspläne geben. Das französische Unternehmen bestätigte die Darstellung einer entsprechenden Meldung im britischen "Car Magazine" am Donnerstag allerdings nicht. "Wir äussern uns nicht zu Spekulationen über die Zukunft der Marke", hiess es am Firmensitz in Molsheim bei Strassburg. Ähnliches war aus der VW -Zentrale zu hören. Zu einem möglichen Abstossen anderer Nobeltöchter wie Bentley und Lamborghini oder des Motorradherstellers Ducati hatte es ebenfalls schon Gerüchte gegeben. Nun soll das kroatische Unternehmen Rimac Interesse an Bugatti haben.