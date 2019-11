Angedrohter Post-Streik sorgt vor britischer Wahl für Empörung

Ein möglicher Streik der Postzusteller vor der Parlamentswahl in Grossbritannien sorgt bei der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson für Empörung. Die Regierung warf der Postgewerkschaft CWU, die mit der grössten Oppositionspartei Labour verbunden ist, politische Einmischung vor. CWU und Labour wiesen die Vorwürfe in der Nacht zum Dienstag zurück. Die Gewerkschaftsmitglieder hätten bereits vor der Ankündigung der vorgezogenen Wahl am 12. Dezember für einen Streik gestimmt.