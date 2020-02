Angeschlagener Kosmetik-Riese Coty kündigt Chefwechsel an

Der kriselnde Kosmetikkonzern Coty stellt seine Führungsriege neu auf. Der erst seit November 2018 amtierende Vorstandschef Pierre Laubies soll im Sommer 2020 schon wieder abgelöst werden, wie das mehrheitlich von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Zum Nachfolger wurde Pierre Denis ernannt, der zuletzt die Designer-Schuhmarke Jimmy Choo leitete und schon seit September 2019 in Cotys Verwaltungsrat sitzt. Zudem soll Finanzchef Pierre-André Térisse künftig zusätzlich das Tagesgeschäft führen.