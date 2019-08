Angestellte Schweiz beharren bei MEM-Industrie auf Lohnforderungen

Der Branchenverband Swissmem hatte an seiner Halbjahresmedienkonferenz Alarm geschlagen. Angestellte Schweiz sieht darin aber auch eine Taktik vor den Lohnverhandlungen: "Dass die Arbeitgeber vor dem Lohnherbst schwarz malen, um nicht allzu hohe Erwartungen bezüglich der Lohnerhöhungen zu schüren, war zu erwarten", schrieb der Verband in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Angestellten Schweiz anerkennten zwar auch, dass es in der Weltwirtschaft aktuell Risiken gebe. Allerdings vermöge man die doch recht pessimistische Sicht von Swissmem nicht zu teilen. So gehe das Kojunkturforschungsinstitut BAK Economics davon aus, dass die Risiken im Ausland im Laufe des Jahres 2020 sukzessive in den Hintergrund treten würden. Die Branche habe die Krise von 2015 überwunden und wachse immer noch stark, auch wenn sich das Wachstum verlangsame. Die MEM-Industrie werde den BAK-Ökonomen zufolge 2019 deutlich stärker wachsen als die Gesamtwirtschaft.

"Es wäre falsch, jetzt die Lohnschraube anzuziehen", betonte Angestellte Schweiz. Nach wie vor herrsche Fachkräftemangel. Um den Bedarf an Fachkräften abdecken zu können, müsse die MEM-Branche bezüglich Löhnen attraktiv sein. Zudem habe die Produktivität in der Industrie in den letzten Jahren stark zugenommen.

Die Forderungen von Swissmem nach einer raschen Unterzeichnung des institutionellen Rahmenabkommens mit der EU sowie nach genügend Mitteln für Weiterbildungsprojekte unterstütze der Angestelltenverband.

tt/rw

(AWP)