Angriff auf Disney: Comcast will grosse Teile von 21st Century Fox übernehmen

Der grösste US-Kabelanbieter Comcast hat sein Interesse an Teilen des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox bestätigt. Die Vorkehrungen für ein Gegenangebot zur Offerte des Entertainment-Riesen Walt Disney seien im fortgeschrittenen Stadium, hiess es in einer Mitteilung von Comcast am Mittwoch. Eigentlich hatte sich Disney bereits mit seinem Rivalen auf einen 52 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf geeinigt.