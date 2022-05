Anlagenbauer Gea startet unerwartet stark ins Jahr - Prognose bestätigt

Die Geschäfte des Anlagenbauers Gea florieren weiter. Die Düsseldorfer können sich über eine hohe Nachfrage aus zahlreichen Industriezweigen freuen und sind mit einem Rekordwert beim Auftragseingang in das neue Jahr gestartet. Auch die Profitabilität lag im ersten Quartal so hoch wie nie, teilte der MDax-Konzern am Freitag mit und bestätigte seine Jahresziele. "Gea ist sehr gut in das Jahr 2022 gestartet - in einem Umfeld, in der die Welt vor grossen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen steht", sagte Konzernchef Stefan Klebert zur Zahlenvorlage.