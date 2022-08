Anlagestiftung 1291 erhält 56 Millionen für nachhaltige Immobilienprojekte

1291 baut laut einer Mitteilung vom Montag mit einer "Develop-and-Hold"-Investitionsstrategie ein langfristiges, nachhaltiges Bestandesportfolio mit einem Wohnanteil von mindestens 60 Prozent auf. Der Fokus der neuen Anlagegruppe liege auf Investitionen in Neubauprojekte in der ganzen Schweiz mit Schwerpunkt in mittleren und grossen Schweizer Zentren sowie deren Agglomerationen.

Das Startportfolio der neuen Anlagegruppe bestehe aus zwei attraktiven und nachhaltigen Neubau- und Entwicklungsprojekten in Effretikon/ZH und Wil/SG mit einem erwarteten Anlagewert von rund 175 Millionen Franken. Die Investorenbasis sei mit mehr als 10 Pensionskassen und weiteren Einrichtungen der 2. Säule breit aufgestellt, heisst es weiter.

pre/kw

(AWP)