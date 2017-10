Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 2,1 Prozent auf 6,53 Milliarden Dollar. Auch das war mehr als Analysten vorhergesagt hatten. Besonders erfolgreich war der auch hinter Oreo stehende Konzern in Lateinamerika und in Europa, wo die Erlöse jeweils um fast fünf Prozent zulegten. In Nordamerika lag das Plus lediglich bei 1,0 Prozent. In Asien, im Nahen Osten und in Afrika rutschte der Umsatz sogar um knapp drei Prozent ab./he

(AWP)