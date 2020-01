Anleger handeln weniger rege an Deutscher Börse

Anleger haben 2019 im Tagesgeschäft weniger mit Wertpapieren an der Deutschen Börse gehandelt als im Vorjahr. Der Orderbuchumsatz am Kassamarkt lag bei 1,5 Billionen Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das waren fast 13 Prozent weniger als im Jahr 2018 (1,72 Billionen Euro). Damals hatten heftige Kursschwankungen den Handelsumsatz auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008 getrieben.