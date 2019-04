Anleihen könnten Saudi Aramco mehr als 30 Milliarden Dollar bringen

"Die Anleihen sind momentan in einem kritischen Stadium", sagte Al-Falih im Gespräch mit Bloomberg TV beim saudi-arabischen Energieforum in Riad. "Aramco wird eine permanente Präsenz am Kapitalmarkt aufbauen." Der teilweise Börsengang des weltweit grössten Ölkonzerns war immer wieder verschoben worden. Zuletzt stellte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman den Börsengang nicht vor Ende 2020 in Aussicht.

Der Verkauf der Aramco-Anleihen ist Teil eines umfangreicheren Plans, das Unternehmen und das gesamte Königreich stärker gegenüber den Weltmärkten zu öffnen. "Es ist ein Werkzeug, das das Unternehmen benötigt", sagte Energieminister Al-Falih. Das Königreich war nach dem Mord an dem kritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul schwer in die Kritik geraten.

