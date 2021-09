Anleihenfonds des CS Asset Management kaum bei Evergrande investiert

Die Investments der Credit-Suisse-Anleihenfonds in den kriselnden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande halten sich in sehr engen Grenzen. Dies zeigt eine Auflistung, welche das Asset Management der Grossbank am Mittwochabend veröffentlicht hat. Demnach hielt per Ende August nur ein Fonds Anleihen von Evergrande, und dieses Investment machte auch nur 0,6 Prozent des gesamten Fondsvermögens aus.