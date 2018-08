Auf der Gamescom in Köln hat der grosse Andrang der Computer- und Videospielefans begonnen. Nach einem Fachbesuchertag am Dienstag stand am Mittwoch die Eröffnung der Messe auch für Privatbesucher auf dem Programm - und die kamen in grosser Zahl, um die neusten Spieletitel der grossen Firmen der Branche anzutesten. Bis zum Samstag werden Hunderttausende Menschen erwartet.