Anwalt von Carlos Ghosn hält baldige Freilassung auf Kaution möglich

Der Anwalt des in Japan inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn hält eine baldige Freilassung des einstigen Chefs der Allianzpartner Renault und Nissan auf Kaution für möglich. Er glaube, dass Ghosn "in naher Zukunft" freikommen könnte, sagte Junichiro Hironaka am Montag vor Journalisten. Über seinen entsprechenden Antrag auf Freilassung hat das Gericht noch nicht entschieden. Der 64-jährige Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November in Tokio wegen Verstosses gegen japanische Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden./ln/DP/mis