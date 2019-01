Anwalt von Ghosn kämpft weiter für Freilassung auf Kaution

Der Anwalt des in Japan angeklagten Ex-Topmanagers des Renault -Partners Nissan , Carlos Ghosn, bemüht sich weiter um ein Ende der seit zwei Monaten andauernden Untersuchungshaft. Er erhob am Donnerstag beim Bezirksgericht in Tokio Einspruch, nachdem das Gericht zwei Tage zuvor einen Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt hatte. Ghosn und seine kürzlich auf Kaution freigelassene frühere rechte Hand bei Nissan, Greg Kelly, waren am 19. November wegen Verstosses gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Bis zu einem Prozess könnten Monate vergehen. Einen Termin gibt es nicht.