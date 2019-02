Anzahl ausgeschriebener Stellen deutlich gestiegen

Die 7,6 Prozent seien aber das stärkste Wachstum für diesen Zeitraum seit Beginn der Index-Messung im Jahr 2012, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Vorjahresvergleich betrug der landesweite Anstieg sogar 21,5 Prozent.

In Bezug auf die Regionen war die Romandie den Angaben zufolge bei den ausgeschriebenen Stellen mit einem monatlichen Wachstum von 12,2 Prozent führend. Die Zahl in der Deutschschweiz, auf die allerdings neun von zehn Stellenausschreibungen entfallen, stieg um 6,9 Prozent an. Was die Bereiche angeht, war das Wachstum im Transport- und Logistiksektor mit +30,7 Prozent und bei den Risiko- und Kreditexperten mit +17,0 Prozent am höchsten.

Der Index des Personalberatungsunternehmens Michael Page misst die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmenswebseiten in der ganzen Schweiz.

uh/rw

(AWP)