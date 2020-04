APG erhält Zuschlag für Werbeflächen von BLS

Die Konzession der APG/SGA beinhalte sämtliche analogen Flächen auf BLS-Grund sowie die Eigenwerbeflächen der BLS und weitere analoge Flächen, welche noch bis Mitte Jahr durch einen Mitbewerber betreut würden, so das Werbeunternehmen. Das Los "Analoge Plakatflächen" umfasst laut den Angaben rund 750 Flächen.

Zusätzlich habe das Unternehmen auch den Zuschlag für analoge Werbeformen in und an den Bussen respektive in und an den Zügen erhalten. Das Los "Analoge Werbeforme in und am Bus" umfasst laut der Mitteilung über 500 Flächen, zum Los "Analoge Werbeformen in und am Zug" gehören knapp 5'500 Werbeflächen.

tp/mk

(AWP)