Darüber hinaus sind digitale ePanel geplant. Das Unternehmen habe in einem internationalen Auswahlverfahren den Zuschlag erhalten, hiess es in einer Mitteilung von APG vom Dienstagabend. Der Zuschlag gilt ab 1. Januar 2020. Die Aussenwerbungs-Vermarkterin hat erst kürzlich auch einen Auftrag am Flughafen Zürich an Land gezogen. Ab 2020 wird sie dort sämtliche Werbeflächen vermarkten.

