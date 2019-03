Die sieben bewilligten City ePanel werden ab 13. Mai 2019 in Betrieb gesetzt und können gemäss Mitteilung ab sofort gebucht werden. Insgesamt verfügt APG/SGA in der Stadt Zürich nun über 140 grossformatige ePanel und eBoard an Premium-Standorten, namentlich am Bürkliplatz, Central, Löwenplatz, Opernhaus und am Albisriederplatz.

sig/tt

(AWP)