Die Aussenwerbungs-Vermarkterin APG hat einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Nach einer Ausschreibung sei die exklusive Partnerschaft mit dem Energieunternehmen ENI langfristig verlängert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der neue Exklusivvertrag laufe ab dem 1. Januar 2020. APG wird demnach insgesamt 113 Werbeflächen an 58 Standorten im Schweizerischen Tankstellennetz von ENI vermarkten und bewirtschaften.