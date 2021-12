APG|SGA erhält den Zuschlag für den ÖV der Region Lausanne

Der Werbevermarkter APG/SGA hat in der Westschweiz einen Auftrag an Land gezogen. Man werde ab 2022 exklusiv die Vermarktung der Werbeflächen bei den Lausanner Verkehrsbetrieben TL (Transports publics de la région lausannoise) verantworten, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.