Die App-Bank N26 hat die Marke von 3,5 Millionen Kunden überschritten. Damit beschleunigte sich das Wachstum des Berliner Start-ups noch einmal: Im Dezember sprach N26 noch von über 2 Millionen Kunden, Anfang Januar von mehr als 2,3 Millionen und im April von 2,5 Millionen. Das monatliche Transaktionsvolumen habe zwei Milliarden Euro erreicht, wie die App-Bank am Donnerstag mitteilte. N26 ist bisher in 24 europäischen Ländern aktiv und arbeitet gerade am Start in den USA.