Appell der Finanzaufsicht an Banken: Auf Dividenden verzichten

Deutschlands oberster Bankenaufseher hat eindringlich an die Kreditinstitute appelliert, ihrer Verantwortung in der Corona-Krise gerecht zu werden. Wer entgegen aller Empfehlungen erlaube, "dass sein Institut in diesen schweren Zeiten Dividenden ausschüttet, der sollte sich fragen, ob er noch das volle Vertrauen der Bankenaufsicht verdient", schrieb Raimund Röseler, Exekutivdirektor der Finanzaufsicht Bafin im aktuellen "Bafin-Journal".