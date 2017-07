Apple baut Rechenzentrum in China auf - 'Keine Hintertüren'

Apple wird ein eigenes Rechenzentrum in China einrichten, um neue Regeln zu erfüllen, nach denen Daten chinesischer Nutzer im Land selbst gespeichert werden müssen. Die Anlage werde im südchinesischen Guizhou gemeinsam mit einem lokalen Internet-Dienstleister aufgebaut, teilte der iPhone-Konzern am Mittwoch mit. Apple betonte, dass die Standards der Datensicherheit nicht aufgeweicht würden: "In keinem unserer Systeme wird es irgendwelche Hintertüren geben."