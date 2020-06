Apple ersetzt Intel-Chips bei Macs durch eigene Prozessoren

Apple stellt seine Mac-Computer von Intel -Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Damit werden künftige Apple-Computer auf derselben technischen Plattform wie die iPhones und iPad-Tablets laufen. Die ersten Macs mit der neuen Chip-Architektur sollen Ende des Jahres auf den Markt kommen, kündigte Konzernchef Tim Cook am Montag an. Apple-Aktien stiegen am Montag auf ein Rekordhoch.