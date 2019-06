Apple konkurriert mit Login-Anbietern

Apple gibt seinen Nutzern die Möglichkeit, sich bei Apps und Diensten anderen Anbieter mit Login-Daten des iPhone-Konzerns anzumelden. Diese Möglichkeit bieten bereits Google und Facebook sowie unter anderem die deutschen Konkurrenten Verimi und NetID an. Apple wolle sich von den US-Wettbewerbern mit strikterem Datenschutz abheben, sagte Apple-Manager Craig Federighi am Montag auf der Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose. Unter anderem könnten die Nutzer sich dafür entscheiden, Dienste-Anbietern nicht ihre echte E-Mail-Adresse, sondern eine von Apple automatisch generierte Adresse zu geben. Die Mails können dann von Apple an die tatsächliche E-Mail weitergeleitet werden.