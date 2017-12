Apple macht nach Kritik den Batteriewechsel bei iPhones günstiger

(Meldung weiter ausgebaut) - Apple -Kunden mit langsamen älteren iPhones kommen bald deutlich günstiger an neue Batterien, die das Problem lösen könnten. In Europa wird ein nötiger Batteriewechsel ausserhalb der Garantiezeit beim iPhone 6 und späteren Modellen bis Ende kommenden Jahres 29 Euro statt bisher 89 Euro kosten, wie Apple am Freitag ankündigte.