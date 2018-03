Apple stellt Neuheiten für Bildungsmarkt vor

Apple will wieder eine stärkere Rolle in Schule und Studium spielen. Der iPhone-Konzern stellt dafür am Dienstag in Chicago Neuheiten vor (ab 17.00 Uhr MESZ). Darunter sollen eine günstige Version des iPad-Tablets sowie Software für Klassenzimmer sein, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Im Heimatmarkt USA hat sich vor allem Google mit seinen Chromebook-Laptops und kostenlosen Online-Diensten eine starke Position im Bildungsmarkt gesichert. Bloomberg zufolge arbeitet Apple auch an einem neuen günstigen MacBook-Notebook - aber wahrscheinlich werde es noch nicht beim Event in Chicago vorgestellt./so/DP/mis