Aramco schiebt Kreisen zufolge Börsengang wieder an - Ankündigung im Oktober

Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco treibt laut Kreisen seine Pläne für einen Börsengang wieder voran. Das Unternehmen plane, den Gang an die Börse um den 20. Oktober anzukündigen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Handelsauftakt der Aktie an der saudi-arabischen Wertpapierbörse könnte bereits November sein. Allerdings sei der endgültige Zeitablauf des Börsengangs noch nicht endgültig.