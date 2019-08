Arbeitgeber haben kaum Konzepte für Schutz der über 50-Jährigen

"Die Arbeitgeber sehen zwar die Altersfalle und zeigen Sensibilität für die Probleme der Ü50", erklärte von Rundstedt-Chef und Studienleiter Pascal Scheiwiller am Dienstag auf Anfrage zur Studie. Diese beruht auf einer Umfrage unter 1'575 Personal- und Führungskräften.

72 Prozent der Befragten hätten der Aussage zugestimmt, dass über 50-Jährige (Ü50) auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert würden. Dennoch lehnten fast drei Viertel der Befragten staatliche Schutzkonzepte oder Regulierungen ab. Denn sie glauben, dass ein staatlich verordneter Kündigungsschutz für Ü50 nicht wirksam und sogar kontraproduktiv wäre.

Geld, aber kaum Ideen und Konzepte

Viele Firmen wollten die Ü50 im Unternehmen schützen und zusätzlich unterstützen - konkrete Ideen und Konzepte seien aber kaum vorhanden, hiess es. "Bei knapp 50 Prozent der befragten Firmen stehen grundsätzlich sogar Gelder für die zusätzliche Unterstützung von Ü50 zur Verfügung".

Aber leider wüssten die meisten nicht, was sie damit anfangen sollten, erklärte Scheiwiller. So gebe es nur bei einem Fünftel der befragten Arbeitgeber ein Konzept oder klare Ideen, wie das geschehen solle. "Da besteht noch viel Klärungs- und Handlungsbedarf."

Ein Teil der Arbeitgeber versuche bei anstehenden Kündigungen offensichtlich gezielt, für betroffene Ü50 alternative Lösungen intern zu finden und die Kündigung zu vermeiden. Deshalb liege bei 83 Prozent der befragten Unternehmen die Kündigungsquote der Ü50 bei unter 10 Prozent, obwohl diese Altersgruppe statistisch mehr als 30 Prozent der Arbeitskräfte ausmache.

Bei einigen Abbauprogrammen werde gerade bei den über 50-Jährigen sorgfältig abgewogen, ob eine Kündigung wirklich unumgänglich sei. "Da sehen wir in den letzten Jahren eine erhöhte Sensibilität", sagte Scheiwiller: "Arbeitgebern geht es dabei nicht primär um die soziale Verantwortung, sondern vor allem auch um ihren Ruf als guter Arbeitgeber gegenüber dem Markt, aber auch gegenüber der verbleibenden Belegschaft".

Zu wenige Investitionen

82 Prozent der befragten Personal- und Führungskräfte glauben, dass Arbeitgeber noch zu wenig in die Entwicklung ihrer Angestellten investieren. Das sei ein Wink mit dem Zaunpfahl an Firmenchefs für mehr Geld. "Alle reden heute von Agilität, Flexibilität und interner Mobilität in Unternehmen. Das setzt doch aber voraus, dass viel in die Weiterentwicklung der Menschen investiert wird", sagte Scheiwiller.

Laut der Umfrage fliesse der Grossteil der Gelder in die fachliche Weiterentwicklung (62 Prozent). Viel weniger werde dagegen in persönliche Grundkompetenzen investiert (39 Prozent), obwohl diese häufig als Schlüsselkompetenzen der Digitalisierung bezeichnet würden, erklärte Scheiwiller.

jb/tt

(AWP)