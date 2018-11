Arbeitslosigkeit in Deutschland sinkt im November auf Rekordtief

(Meldung weiter ausgebaut) - Dank robuster Wirtschaft und Herbstaufschwung ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland auf ein Rekordtief gefallen. Nie seit der Wiedervereinigung waren weniger Arbeitssuchende im Land ohne Job als im November. Die Zahl der Arbeitslosen ging in dem Monat auf 2,186 Millionen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das sind 18 000 Jobsucher weniger als vor einem Monat. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl um 182 000 ab. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück.