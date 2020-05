Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt im ersten Quartal überraschend

In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit in den ersten drei Monaten des Jahres trotz der Corona-Krise gesunken. Im ersten Quartal sei die Arbeitslosenquote von zuvor 8,1 Prozent auf 7,8 Prozent gefallen, teilte das nationale Statistikbüro Insee am Donnerstag mit. Die Statistiker machten in ihrer Mitteilung deutlich, dass die sinkende Arbeitslosigkeit mit einen Rückgang der Zahl der Arbeitssuchenden während der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu erklären sei.