Arbeitslosigkeit / Griechische Arbeitslosenquote fällt auf Acht-Jahres-Tief

Dies teilte das Statistikamt Elstat am Donnerstag in Athen. Im September 2013 hatte sie mit 27,8 Prozent einen Höchststand erreicht und ist seither merklich gesunken, bleibt aber die höchste in der Euro-Zone. Unter den Jugendlichen ist die Erwerbslosigkeit nach wie vor weit überdurchschnittlich: Hier liegt die Qupote aktuell bei 35,5 Prozent.

Die griechische Wirtschaft ist zwischen April und Juni mit 0,8 Prozent zum Vorquartal so kräftig wie seit Mitte 2018 nicht mehr. Für das Gesamtjahr geht die EU-Kommission von einem Anstieg des Bruttoinlandproduktes von 2,1 Prozent aus.

(AWP)