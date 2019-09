Arbeitslosigkeit in Grossbritannien sinkt - Löhne ziehen weiter an

Die Lage auf dem britischen Arbeitsmarkt bleibt trotz Konjunktursorgen wegen des bevorstehenden Austritts aus der Europäischen Union ausserordentlich robust. In den drei Monaten bis Juli fiel die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Damit erreichte die Quote wieder das Niveau vom Frühjahr, als bei 3,8 Prozent der tiefste Stand seit 44 Jahren erreicht worden war. Analysten wurden von der Verbesserung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer Quote von 3,9 Prozent gerechnet.