Arbeitslosigkeit in Grossbritannien steigt leicht - Löhne ziehen weiter an

Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer sehr guten Verfassung, auch wenn die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Die Arbeitslosenquote stieg in den drei Monaten bis September um 0,1 Punkte auf 4,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Der Anstieg erfolgt aber von einem 43-jährigen Tiefstand aus. Analysten hatten mit einer stabilen Quote gerechnet.