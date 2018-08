In Spanien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert. Im Juli fiel die Zahl der Arbeitslosen den sechsten Monat in Folge, wie das spanische Arbeitsministeriums am Donnerstag in Madrid mitteilte. Demnach sind 27 100 Arbeitslose weniger gezählt worden als im Vormonat. Insgesamt seien 3,14 Millionen Spanier arbeitslos gemeldet, hiess es weiter.