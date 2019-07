Arbeitslosigkeit in Südafrika steigt auf 29 Prozent

In Südafrika, der wichtigsten Volkswirtschaft des Kontinents, nähert sich die Arbeitslosenquote erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder der 30-Prozent-Marke. Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des südafrikanischen Statistikbüros Stats SA stieg sie im zweiten Quartal auf 29 Prozent - 1,4 Prozentpunkte mehr als in den ersten drei Monaten des Jahres. Damit sind in Südafrika offiziell 6,7 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter ohne Job.