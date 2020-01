Arbeitsmarktbarometer in Deutschland zeigt auch 2020 günstige Entwicklung

"Die Arbeitsagenturen erwarten weiterhin keinen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit", sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. In einzelnen Bereichen gebe es zwar Beschäftigungsrückgänge, vor allem in der Exportindustrie. Das Entlassungsniveau insgesamt bleibe aber niedrig. "Eine Krise ist weiterhin nicht in Sicht", so Weber.

"Trotz aller Schwierigkeiten im Auto- und Exportbereich deutet alles darauf hin, dass das Jahr 2020 auf den Beschäftigungsrekord des Vorjahres noch einmal etwas drauflegt", erläutert Weber.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen. Die Skala reicht in den beiden Kategorien Arbeitslosigkeit und Beschäftigung von 90 Punkten (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (hervorragende Entwicklung)./dm/DP/jha

(AWP)