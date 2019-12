Arbeitsniederlegungen bei Kaufhof - Geschäfte blieben aber geöffnet

(Ausführliche Fassung) - In zahlreichen Kaufhof-Filialen in Deutschland haben Beschäftigte am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Arbeit niederlegt. Mit den Arbeitskampfmassnahmen sollte den Gewerkschaftsforderungen bei den am Donnerstag und Freitag stattfindenden Tarifverhandlungen Nachdruck verliehen werden, wie Verdi berichtete. Trotz des Streiks seien aber alle Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof geöffnet geblieben, betonte der Vertriebschef des Unternehmens, Thomas Wanke.