Arbonia-Aktien nach Jahresergebnis gesucht

Die Aktien des Bauzulieferers notieren um 9.43 Uhr klar im Plus und legen rund 2,6 Prozent zu auf 15,70 Franken zu. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI tendiert derweil mit 0,6 Prozent ebenfalls im Plus.

Dass Arbonia mit seinen Zahlen - einem Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Franken, dem EBITDA von 157,8 Millionen und einem Reingewinn von 44,9 Millionen - übertroffen worden ist, hat laut den Experten von Vontobel unter anderem mit einer gesteigerten Nachfrage im vierten Quartal 2020 zu tun. Arbonia profitiere weiterhin von einem robusten Wohnungsbaumarkt, vor allem in Deutschland und der Schweiz, sowie von den erheblichen Investitionen in moderne Produktionskapazitäten in den vergangenen Jahren, so Vontobel.

Laut den Analysten hat in erster Linie das Fenstergeschäft zum Wachstum beigetragen. Dieses habe die Margen deutlich steigern können und die Erwartungen damit übertroffen, so die Experten der ZKB. Wie aber bereits bekannt, verkauft Arbonia das Fenstergeschäft noch dieses Jahr an die dänische Dovista-Gruppe zu einem Kaufpreise von rund 350 Millionen Franken. Nach dem Verkauf dieser Sparte werde Arbonia die Verkaufserlöse neu investieren müssen, um den Verlust des entsprechenden Gewinnbeitrags auszugleichen, heisst es bei Vontobel.

Arbonia strebt im aktuellen Jahr ein währungs- und akquisitionsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent an und will die EBITDA-Marge über 11 Prozent halten. Diese Guidance kommt in Finanzkreisen gut an. Der Ausblick sei erwartungsgemäss zuversichtlich, heisst es etwa bei der ZKB.

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist bei den Analysten die Neu-Strukturierung und der Wechsel auf dem Chefposten, die Arbonia im kommenden Sommer vollzieht: Danach wird es nur noch zwei Unternehmensdivisionen mit eigenen CEO's geben und Alexander von Witzleben soll künftig nur noch als VRP und nicht mehr als Gruppen-CEO amtieren.

tv/yr

(AWP)