Arbonia erzielt höheren Betriebs- und Konzerngewinn - keine Dividende

Auf operativer Ebene konnte der EBITDA aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen gegenüber dem adjustierten pro forma Vorjahreswert um 84% auf 120,3 Mio CHF gesteigert werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Ohne Einmaleffekte belief sich der Wert auf 101,3 Mio und inklusive der aufgegebenen Geschäftsbereiche auf 140,6 Mio.

Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 46,4 Mio nach 7,6 Mio im Vorjahr. Aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen wurde ein Nettogewinn von 37,6 Mio erzielt und ohne Einmaleffekte ei solcher von 22,8 Mio. Mit den Ergebnissen hat der Bauzulieferer die Erwartungen der Analysten erfüllt.

Bereits im Januar hatte Arbonia Angaben zum Umsatz gemacht. Dieser stieg inklusive der aufgegebenen Geschäftsbereiche (Condecta und Forster Profilsysteme) um rund 39% auf 1,38 Mrd CHF. Das Plus nur im fortzuführenden Geschäft betrug 36% auf 1,25 Mrd CHF. Währungs- und akquisitionsbereinigt resultierte noch ein Wachstum von 1,5%.

KONZERN-UMBAU PRÄGT JAHRESBILANZ

Die Looser-Integration, der Kauf der Koralle-Gruppe, die Verkäufe von Condecta und Forster Profilsysteme sowie Erträge aus Liegenschaftsverkäufen haben die Bilanz ordentlich durcheinandergewirbelt und zu einer Reihe von Adjustierungen, Einmalkosten und Sondererträgen geführt. Wie schon im Vorjahr verzichtet Arbonia auf die Ausschüttung einer Dividende.

Durch den Verkauf von Geschäftsbereichen und von nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilien sank die Bilanzsumme auf 1,42 Mrd CHF von 1,53 Mrd und die Eigenkapitalquote wuchs auf rund 61% von 47,7%. Die Nettoverschuldung per Ende Jahr betrug 43,3 Mio nach zuvor 225,1 Mio. Die gestiegenen Investitionen von 104,6 Mio belasteten den Free Cashflow, der auf -35,8 Mio von -28,8 Mio sank. Auch im laufenden Jahr und 2019 dürften die Investitionen auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben, schreibt der Bauausrüster.

ALLE DIVISIONEN MIT HÖHEREM BETRIEBSERGEBNIS

Die Division Gebäudetechnik steigerte bei einem Wachstum von 14% den Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 20% auf 64,1 Mio CHF. Starke Rohmaterialpreissteigerungen, insbesondere bei Stahl, und eine belastende Wechselkursentwicklung der tschechischen Krone hätten hier das Jahr geprägt. Limitierte Installateurkapazität begrenze weiterhin die Wachstumsmöglichkeiten und auch die Rohmaterialpreisentwicklung zeige keine Entspannung, schreibt Arbonia.

Bei gehaltenem Umsatz hat die Division Fenster den EBITDA auf 29,7 Mio CHF mehr als verdreifacht. Ohne Sondereffekte (Liegenschaftsverkauf) betrug das Plus allerdings "nur" 75% auf 13,3 Mio. Als belastende Faktoren werden die Anlauf- und Umstellungskosten der laufenden Projekte sowie Auswirkungen des erhöhten CHF/EUR-Wechselkurses genannt. Die bereits umgesetzten Massnahmen sollen 2018 zu einer Steigerung von Umsatz und Profitabilität führen, auch wenn sich die Transformation weiter auswirken werde und erst Ende 2018 abgeschlossen sein soll.

Die Division Türen wuchs um 4,8% und erzielte einen EBITDA ohne Sondereffekte von 44,2 Mio nach zuvor 6,8 Mio. Hier seien die Marken Prüm, Garant und Invado integriert worden. Positiv hätten Einsparungen im Einkauf durch höhere Volumen gewirkt. Arbonia will in Zukunft stärker vom Import von Türen aus Deutschland in die Schweiz profitieren und rechnet aufgrund der Marktentwicklungen in Deutschland und Polen mit Wachstum.

ORGANISCHES WACHSTUM IM LAUFENDEN JAHR ERWARTET

Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wurde aufgrund der Devestitionen angepasst. Das Management rechnet mit einem organischen Wachstum von rund 3%. Zusätzlich wird ein EBITDA im Umfang von über 110 Mio CHF erwartet, was absolut eine Steigerung von rund 10 Mio bedeuten würde, dies im Vergleich zu den fortzuführenden Geschäftsbereichen ohne Einmaleffekte.

Auch für 2019 nennt Arbonia bereits einen Zielwert. Hier soll das Wachstum 3 bis 5% betragen und der EBITDA auf über 125 Mio CHF steigen. Zudem soll ab diesem Jahr ein "substanzieller Free Cashflow" generiert und für das Geschäftsjahr 2018 erstmals wieder eine Dividende ausgeschüttet werden.

