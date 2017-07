Arbonia plant Verkauf von Condecta - Konzentration auf Kerndivisionen

(Mit Schlusskurs ergänzt) - Der Bauzulieferer Arbonia plant, sich von weiteren Unternehmensteilen zu trennen. Nach dem Verkauf der Division Industriedienstleistungen will sich der Hersteller künftig auf die drei Kerndivisionen Gebäudetechnik, Fenster und Türen konzentrieren. An der Börse kam dies gut an.