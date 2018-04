Der weltgrösste Stahlkonzern ArcelorMittal hat Zugeständnisse gemacht, um die Zustimmung der EU für die Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva zu erhalten. So will der Konzern einige Werke in Europa verkaufen, etwa in Italien, Luxemburg und Osteuropa, wie ArcelorMittal am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die Kommission will in dem Fall bis 23. Mai entscheiden.